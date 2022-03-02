Son dakika haber... Ukraynalı 19 yaşındaki eski biatlet Rusya saldırılarında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Ukraynalı 19 yaşındaki eski biatlet Rusya saldırılarında hayatını kaybetti

02.03.2022 10:31
Son dakika haber... Ukraynalı 19 yaşındaki eski biatlet Rusya saldırılarında hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna saldırıları 6. gününde devam ediyor. Rus saldırıları nedeniyle silahlanan halk ülkelerini savunmaya devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, dün Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Ukraynalı 19 yaşındaki eski biatlet Rusya saldırılarında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ukraynalı 19 yaşındaki eski biatlet Rusya saldırılarında hayatını kaybetti - Son Dakika
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