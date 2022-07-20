Son olarak Hatayspor 'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor 'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haber... Ümraniyespor'dan 3 transfer - Son Dakika

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