Son dakika haberi | ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi | ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi

11.03.2022 17:10
Son dakika haberi | ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi

Son dakika habere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın Futsal Takımı, Salon Futbolu 2. Lig Gruplarında 1. lige çıkma başarısı gösterdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın Futsal Takımı, Salon Futbolu 2. Lig Gruplarında 1. lige çıkma başarısı gösterdi.

Kadın Futsal Takımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi ile karşılaşarak nağmağlup olarak 1. lige yükseldi. ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin farklı branşlarda kazandıkları başarılar ile ADÜ'nün gurur kaynağı olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; "Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, Öğretim Görevlisi Necmettin Parlak ve Dr. Öğretim Üyesi Alpay Bülbül'ü tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

Son dakika haberi | ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi
Son dakika haberi | ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi
Son dakika haberi | ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi
Son dakika haberi | ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi
Son dakika haberi | ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi

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Süleyman Demirel Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Futsal, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi - Son Dakika


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