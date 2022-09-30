Son dakika haberi: Altay'da transfer yasağı çıkmazı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Altay'da transfer yasağı çıkmazı

30.09.2022 12:38
Son dakika haberi: Altay'da transfer yasağı çıkmazı

Son dakika haberi: Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon devre arasında gelen transfer yasağının bu sezon kalkmasının çok zor olduğu açıklandı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon devre arasında gelen transfer yasağının bu sezon kalkmasının çok zor olduğu açıklandı. Başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Avni Atayol, Alsancak'taki Altay Vakfı'nın binasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı getirilen siyah-beyazlı kulüp adına konuşan Atayol, "FIFA'da davalık olduğumuz 20'nin üzerinde dosya var. Transfer yasağını kaldırmamız için 11 milyon Euro ödeme yapmamız gerekiyor. Bu rakam pazarlıklarla düşebilir ancak bu yükün altından tek başımıza kalkamayız" dedi.

Önümüzdeki sezon da mevcut kadroyla yola devam etmek zorunda olduklarını anlatan başkan yardımcısı Atayol, "Ocak ayından sonra FIFA dosyalarını sırayla kapatmamız gerekiyor. Aksi durumda puan silme cezaları ile karşılaşabiliriz. Ekim ayında kulüp üyelerimizle bir mali bilgilendirme toplantısı yapacağız. Kulübümüzün borcu 400 milyon TL'nin üzerinde. Federasyon gelirleri, geçen sezon kredi çekilen bankaya gidiyor. Daha sonra gelirler temliklere gidecek. Eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun 80 milyon TL temliği mevcut" bilgisi verdi. Atayol, geçen sezon forma giyen Lis, Pinares ve Rayan'ın bonservislerinin eksik ödendiğini, bu oyuncuların kulüplerine borçlu olduklarını bildirdi.

LİGDE RAKİP EYÜPSPOR

Ligde son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalan Altay, yarın 7'nci hafta mücadelesinde lider Eyüpspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Turgut Doman düdük çalacak. Maçın biletleri VIP B 1000, VIP A-C 500, numaralı tribün 80, maraton ve misafir tribünü 35 TL'den satışa sunuldu. Altay ligde 5 puanla 15'inci sırada, Eyüpspor ise 13 puanla zirvede yer alıyor.


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Kaynak: DHA

Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Altay'da transfer yasağı çıkmazı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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