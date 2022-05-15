Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı

15.05.2022 12:18
Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı

Son dakika spor haberine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları katıldıkları turnuvalarda hedefi 12'den vurarak altın madalya kazanmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları katıldıkları turnuvalarda hedefi 12'den vurarak altın madalya kazanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Okçuları son olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası 2'nci ayak yarışmalarına katıldı.

Yarışmaya 577 sporcu katıldı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde büyükler klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplamda 577 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Antalya'da düzenlenen turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları 7 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

7 Altın 3 Gümüş madalya

Antalya'da düzenlenen turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları büyük bir başarıya imza attılar. Büyükşehir okçularından Songül Lök büyükler kategorisinde bireyselde ve gençler kategorisi bireyselde olmak üzere 2 altın madalya kazandı.

Turnuvada Büyükler Kategorisinde Emircan Haney ve Songül Lök'ten oluşan karışık takım birinci olarak altın madalya kazandılar. Büyükler kategorisinde Songül Lök, Hazal Burun ve Ceyda Kömür'den oluşan kadın takım altın madalya kazanarak birinci oldu.

Antalya'da düzenlenen turnuvada ayrıca gençler kategorisinde Songül Lök, Hazal Burun ve Ceyda Kömür'den oluşan kadın takım ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Songül lök ve Emircan Haney 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2022 Dünya Kupası 2. Ayak Müsabakaları için Güney Kore'de mücadele edecekler. - MUĞLA

Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı
Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı
Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı
Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı
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Büyükşehir Belediyesi, Gümüş, Muğla, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Büyükşehir Okçuları 7 Altın 3 Gümüş madalya kazandı - Son Dakika


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