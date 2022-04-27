Son dakika haberi! Çukurova Belediyesi'nden bir transfer daha - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çukurova Belediyesi'nden bir transfer daha

27.04.2022 12:14
Son dakika haberi! Çukurova Belediyesi'nden bir transfer daha

Son dakika spor haberi: Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, smaçör Angela Maria Leyva ile anlaştı.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, smaçör Angela Maria Leyva ile anlaştı.

Çukurova Belediyesi SK yeni transferini sosyal medyadan açıkladı. Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi SK yeni sezonda Peru milli takım formasıyla tüm yaş kategorilerinde madalya kazanma başarısı gösteren, çeşitli zamanlarda en iyi smaçör, en skorer, en iyi hücum eden ve sezon MVP'si ünvanlarının da sahibi smaçör Angela Maria Leyva'yı renklerine bağladı. - ADANA

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Çukurova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Çukurova Belediyesi'nden bir transfer daha - Son Dakika


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