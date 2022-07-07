Son dakika haberi! Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal: En iyi fikstür kazandığın fikstürdür - Son Dakika
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Son dakika haberi! Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal: En iyi fikstür kazandığın fikstürdür

07.07.2022 11:18
Son dakika haberi! Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal: En iyi fikstür kazandığın fikstürdür

Edinilen son dakika haberine göre SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında Eyüpspor deplasmanına çıkacak Denizlispor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, değerlendirmelerde bulundu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında Eyüpspor deplasmanına çıkacak Denizlispor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, değerlendirmelerde bulundu.

"İyi fikstür, kötü fikstür diye bir şeye inanmıyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Top başı yaptığımız günden bu yana günde çift idmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ligin ilk maçına kadar mümkün olduğunca en hazır duruma gelmek istiyoruz. Ligimizin başlama tarihinin bir hafta ertelenmesi, biraz daha fazla çalışma imkanı ortaya çıkardı. Biz en erken toplanarak sezon hazırlıklarına başlayan takımlardan biriyiz" dedi. Geçen sezonun kadrosunu büyük ölçüde koruduklarını ifade eden Mesut Bakkal, "Kadromuzu korumamız ve oyuncularımızın birlikte oynama alışkanlığı bizim için büyük avantaj. Uyum sorunu yaşamayacak takımlardan biriyiz" diye konuştu. Sezona Eyüpspor deplasman maçıyla başlayacaklarını kaydeden Mesut Bakkal, "Geçen sezon Play-off'lara kalan rakibimiz yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. 38 haftalık uzun lig maratonunda 36 maç yapacağız ve tüm rakiplerle karşılaşacağız. O yüzden benim için iyi veya kötü fikstür yoktur. Bu başarılı grafiği sürdürmememiz için hiçbir neden yok. Çok çalışıp, doğru planlamayla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.


- Denizli
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Kaynak: DHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal: En iyi fikstür kazandığın fikstürdür - Son Dakika

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