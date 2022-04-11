Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi

11.04.2022 21:39
Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi

Son dakika haber: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta olduGalatasaray HDI Sigorta - Spor Toto: 3-2İSTANBUL, -SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşGALATASARAY HDI SİGORTA: Emre, Murat, Divis, Doğukan, Orres, Sedlacek, Beytullah (L)...

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta oldu

Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto: 3-2

İSTANBUL, -SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşGALATASARAY HDI SİGORTA: Emre, Murat, Divis, Doğukan, Orres, Sedlacek, Beytullah (L) (Yasin, Muzaffer, Melih, Hakkı, Onur)SPOR TOTO: Mert, Shoji, Sharifi, Sercan, Buchegger, Burak, Serkan (L), Muhammed (L) (Kemal)SETLER: 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 15-10SÜRE: 173 dakikaErkekler AXA Sigorta Kupa Voley'in 2'nci yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 15-10'luk skorlarla 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, finalde Arkas Spor'un rakibi oldu. AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması 13 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da oynanacak.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi - Son Dakika
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