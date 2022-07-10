Yarışın en hızlı turuna imza atan Verstappen, Leclerc'in 1.532 saniye arkasında 2'nci, liderden 41.217 saniye sonra bitişe gelen Hamilton ise 3. oldu.

Kaynak: AA

Charles Leclerc, Formula 1, Avusturya, Ferrari, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: F1 Avusturya Grand Prix'sini Leclerc kazandı - Son Dakika

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