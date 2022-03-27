Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

27.03.2022 20:15
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan günün ikinci idmanı, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Ferdi Kadıoğlu idmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Attila Szalai ise günü tedavi ile geçirdi.


Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı
YORUMLAR
500
Fenerbahçe salonda çalıştı Fenerbahçe salonda çalıştı Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
20:18 6 muhalefet lideri 1,5 ayın sonunda bir araya geldi! Görüşmeden çıkacak karar merak ediliyor
20:16 Galatasaraylılar bu paylaşımla deliye döndü! Nejat İşler'in, Fenerbahçe üzerinden verdiği örnek sert tepkiler alıyor
20:13 Kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşıyordu! O şüpheli evinde kıskıvrak yakalandı
19:51 Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı! İşte İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın son hali
19:49 Hakan Çalhanoğlu bu istatistikle Avrupa'nın gündemine oturdu!
19:16 Cesedi ırmak kenarında bulunan genç kızla ilgili feci detay! Ters kelepçelenerek ensesinden vurulmuş
18:39 Heyelan sonucu düşen kaya 4 can aldı! Cenazede gözyaşları sel olup aktı
18:34 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak
18:33 Bu açıklama kariyerini etkileyecek! Ersun Yanal tuttuğu Süper Lig takımını açıkladı
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 20:28:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement