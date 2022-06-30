Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İtalya 'nın Varese takımında oynayan Egbunu, burada 8 maça çıkıp, ortalama 28.1 dakika süre alarak 11 sayı, 9.4 ribaund, 1.3 blok istatistiklerine ulaşmıştır. Daha sonra İsrail 'in Hapoel Jerusalem takımına transfer olan Egbunu, burada 22 maçta ortalama 15.6 dakika süre almış, 7.5 sayı, 4.7 ribaund, 0.8 blok istatistiği ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu John Egbunu'yu transfer etti - Son Dakika

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