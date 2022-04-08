Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır - Son Dakika
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Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır

08.04.2022 12:37
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımları 9 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan THF Kadın ve Erkekler Açık Alan Süper Ligi hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımları 9 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan THF Kadın ve Erkekler Açık Alan Süper Ligi hazırlıklarını tamamladı. Başkan Mehmet Kaplan, kadınlar süperliğine Gaziantep'in ev sahipliği yapacağını açıklayarak hokey severleri maçları izlemeye davet etti.

Türkiye Hokey Federasyonu 2021-2022 Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Süper Ligi 9 Nisan 2022 tarihinde start alıyor. Kadınlar Süper Ligi'ne Gaziantep'in Erkekler Süper Ligi'ne Osmaniye'nin ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek takımlarının mücadele edeceği Süper Ligle ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Türkiye Hokey Federasyonu kadın ve erkek süper ligleri 9-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kadınlar Süper Ligine Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Kulübümüzün gerek kadın gerek erkek takımlarımız çalışmalarını tamamladı. THF Süper Liginde her iki takımımızda şampiyonluk için sahaya çıkacak" dedi.

Süper Ligden sonra Avrupa Şampiyonası

Başkan Kaplan Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek takımlarının Avrupa Şampiyonasının hazırlıklarını da yaptığını ifade ederek, "THF Süper Liglerinin tamamlanmasının ardından her iki takımımız 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonalarında mücadele edecek. Erkek takımımız bu tarihler arasında Danimarka'da mücadele edecek olup aynı tarihler arasında Gaziantep Polisgücü Spor Alanya'da kadınlar Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu.

Polisgücü'nün Sultanları Gaziantep'te sahaya çıkıyor

Türkiye Hokey Federasyonu 2021-2022 Kadınlar Süper Ligine Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Dokuz takımın yarışacağı süper ligin favorisi olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı son hazırlıklarını da tamamladı. Hokeyin sultanlarının hokey severlere adeta hokey ziyafeti çekeceği süper lig maçlarına bütün Gazianteplilerin davetli olduğunu ifade eden Kaplan, "Gaziantep hokeyin en fazla ilgi gördüğü bir kent olma özelliğini taşıyor. 9 Nisan'da start alacak olan süper lig karşılaşmalarına bütün Gazianteplileri bekliyoruz" diye konuştu.

Polisgücü'nün Kaplanları Osmaniye'de sahaya çıkıyor

Türkiye Hokey Federasyonu 2021-2022 Erkekler Süper Ligine Osmaniye ev sahipliği yaparken erkekler süper liginde de Türkiye'nin en güçlü on takımı yarışacak. Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey takımı da son çalışmalarını tamamlayarak Osmaniye'ye hareket etti. - GAZİANTEP

Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır

YORUMLAR
500
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır - Son Dakika


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