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Son dakika haberi... Gençlerbirliği'nde "100. yıl takviyeleri" transfer yasağına takıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gençlerbirliği'nde "100. yıl takviyeleri" transfer yasağına takıldı

10.02.2022 11:32
Son dakika haberi... Gençlerbirliği'nde "100. yıl takviyeleri" transfer yasağına takıldı

Son dakika haber... Kuruluşunun 100. yıl dönümünü gelecek sezon kutlayacak Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Baki Mercimek, 100. yıl için hedefledikleri kadronun temellerini transfer yasağı nedeniyle atamadıkların söyledi.

Kuruluşunun 100. yıl dönümünü gelecek sezon kutlayacak Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Baki Mercimek, 100. yıl için hedefledikleri kadronun temellerini transfer yasağı nedeniyle atamadıkların söyledi.

Futbolculuğu döneminde kırmızı-siyahlı kulüpteki performansıyla Beşiktaş'a transfer olan ve futbolu bırakmasının ardından başkent kulübünde sportif direktör görevine getirilen Baki Mercimek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk yarısının son haftasında karşılaştıkları Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından yönetim kuruluyla ilk yarıyı değerlendirdiklerini vurgulayan Baki Mercimek, "İdeal kadromuzla başarılı bir ilk yarı grafiği çizdiğimiz konusunda hemfikirdik." diye konuştu.

Kadrodaki sakatlıklar ve kart cezası sınırındaki oyuncular nedeniyle ocak-şubat aylarında sıkıntı yaşayacaklarını değerlendirme toplantısında ilettiğini aktaran Baki Mercimek, kadronun kesinlikle güçlendirilmesi gerektiğini ve sezon sonunda ayrılacak oyuncuları da hesaba katarak şimdiden 100. yıl kadrosunun temelini atmayı yönetim kuruluna önerdiğini dile getirdi.

Başkent kulübünün 1.5 milyon avroluk borç nedeniyle transfer tahtasını açamadığı ifade eden Baki Mercimek, "Yasağı kaldırmak için yönetimimiz yoğun çaba gösterdi fakat bu transfer döneminde mevcut yasağı kaldırmayı maalesef başaramadık." ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği büyük camiadır"

Son dönemde üst üste alınan kötü sonuçların herkesi üzdüğünü belirten Baki Mercimek, "Gençlerbirliği büyük camiadır, bu zorluklarından üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi.

Oyuncu kadrosu ve teknik ekibe güvendiklerini vurgulayan Baki Mercimek, "Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. İyi günde, kötü günde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Altınordu karşılaşması bizim için oldukça kritik, oyuncularımız iyi hazırlanıyor. Tedavileri tamamlanan oyuncularımız var. Bu maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." şeklinde sözlerini tamamladı.

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Gençlerbirliği, Baki Mercimek, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Gençlerbirliği'nde '100. yıl takviyeleri' transfer yasağına takıldı - Son Dakika Spor


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