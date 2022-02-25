Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İnegöl Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İnegöl Belediyesini ziyaret etti

25.02.2022 21:09
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İnegöl Belediyesini ziyaret etti

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnegöl Belediyesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnegöl Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'na belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Kasapoğlu da Taban'a çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da yer aldı.

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Mehmet Kasapoğlu, Alper Taban, İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İnegöl Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İnegöl Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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