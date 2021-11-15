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Son dakika haberi | Gol düellosunun kazanını Bayırköypor oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Gol düellosunun kazanını Bayırköypor oldu

15.11.2021 12:11
Son dakika haberi | Gol düellosunun kazanını Bayırköypor oldu

Son dakika haberler: Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 3'üncü hafta müsabakasında 2 Bilecik temsilcisi karşı karşıya gelirken, kazanan Bayırköypor oldu.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 3'üncü hafta müsabakasında 2 Bilecik temsilcisi karşı karşıya gelirken, kazanan Bayırköypor oldu.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 3'üncü hafta müsabakasında Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynan müsabakada Bayırköyspor, Vitraspor'u 3-2 mağlup etti. Maça taraftar desteğiyle iyi başlayan Bayırköyspor, maçın 3'üncü dakikasında Cüneyt Balçık'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 8'inci dakikasında gelişen Vitraspor atağında Sedat Karademir durumu 1-1'e getirdi. Maçın 15'inci dakikasında Cüneyt Balçık hem kendisinin hem de takımın 2'inci golü bularak Bayırköyspor 2-1 öne geçirdi. Bu skor ilk yarınında skoru oldu. Maçın 79'üncü dakikasında Vitraspor Ahmetcan Karakaş'ın golüyle durumu 2-2'e getiren golü buldu. Maçın 84'üncü dakikasında Burak Kaptan'ın golüyle Bayırköyspor durumu 3-2'e getirdi. Bu golden bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Bilecik derbisinde kazanan Bayırköypor oldu. Bayırköypor bu galibiyetle 3'üncü hafta sonunda puanını 4'e çıkarırın, lige iyi aşlayan Vitraspor 6 puanda kaldı. - BİLECİK

Son dakika haberi | Gol düellosunun kazanını Bayırköypor oldu
Son dakika haberi | Gol düellosunun kazanını Bayırköypor oldu

Amatör Lig, Bayırköy, Bilecik, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Gol düellosunun kazanını Bayırköypor oldu - Son Dakika Spor


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