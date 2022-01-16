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Son dakika haberi: Göztepe transferde dört koldan ilerliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Göztepe transferde dört koldan ilerliyor

16.01.2022 12:26
Son dakika haberi: Göztepe transferde dört koldan ilerliyor

Son dakika gelişmesine göre SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını kazanıp düşme hattından kurtulan Göztepe, transferde tam gaz yoluna devam ediyor.

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını kazanıp düşme hattından kurtulan Göztepe, transferde tam gaz yoluna devam ediyor. Ara dönemde kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, golcü Franco Di Santo ve orta saha Didider Moreno ile de her konuda anlaştı. İki oyuncunun bu hafta içinde resmi sözleşmelere imza atacakları bildirildi. Göztepe'nin Di Santo ve Moreno'nun yanı sıra Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'un da işini büyük ölçüde bitirdiği kaydedildi.

Antalyaspor'da 2018-2019 sezonundan bu yana formayı giyen ve devre arasında boşta kalan Brezilyalı futbolcuyla görüşen kurmayların transferde önemli mesafe kattteği vurgulandı. İzmir'e davet edilen 32 yaşındaki oyuncunun da bir aksilik yaşanmadığı takdirde ikinci yarıda Göztepe forması giyeceği kaydedildi. Antalyaspor'da istikrarlı bir tablo ortaya koyan Amilton, bu sezonun ilk yarısında 18 lig maçına çıktı. Toplamda 840 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, Akdeniz ekibinde toplamda 8 gol attı.


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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Göztepe transferde dört koldan ilerliyor - Son Dakika Spor


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