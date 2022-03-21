Son dakika haberi | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Son dakika haberi | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

21.03.2022 16:50
Son dakika haberi | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Son dakika haberleri: Norveç'te düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda, milli sporcular Alp Eren Erdur-Şimal Yılmaz'dan oluşan 10 metre havalı tabanca karışık takımı yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Norveç'te düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda, milli sporcular Alp Eren Erdur-Şimal Yılmaz'dan oluşan 10 metre havalı tabanca karışık takımı yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde devam eden organizasyonda, milli sporcular Alp Eren Erdur-Şimal Yılmaz'dan oluşan 10 metre havalı tabanca karışık takımı yarışları 566 puanla 5. sırada tamamlayarak yarı final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Aynı kategoride yarışan milli sporcular Bilge Alev ile Emin Kubilay Özer'den oluşan takım ise 558 puanla 11. oldu.

Organizasyon 28 Mart Pazartesi günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


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