Son dakika haberi... Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

11.07.2022 12:22
Son dakika haberi... Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

Gelen son dakika haberine göre İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli oyuncu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli oyuncu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Doğukan Sinik, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sezon öncesi hazırlıklarını İspanya'nın Marbella kentinde sürdüren Hull City'nin kampına katılacak.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan Doğukan Sinik, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile İranlı Allahyar Sayyadmanesh'i de sezon öncesi kadrosuna katmıştı.

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Kaynak: AA

Doğukan Sinik, Antalyaspor, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı - Son Dakika

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