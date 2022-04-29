İstinaf, Galatasaray Kulübü'nün seçiminin durdurulmasına karar verdi - Son Dakika
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İstinaf, Galatasaray Kulübü'nün seçiminin durdurulmasına karar verdi

29.04.2022 12:21
İstinaf, Galatasaray Kulübü'nün seçiminin durdurulmasına karar verdi

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün yarın yapılacak olan seçiminin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün yarın yapılacak olan seçiminin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Galatasaray'da başkanlık seçimlerine ilişkin alınan tedbir kararı İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 22 Nisan günü kaldırıldı. Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu ise yeniden tedbir talep ederek kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Talebi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ara kararının kaldırılmasına karar verdi.

SEÇİM İPTAL EDİLDİDaire kararında, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı: "100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verildi.""KAZANANIN GALATASARAY OLACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Fırat Develioğlu'nun avukatı Eser Çömlekçioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim yasal haklarını kullandı. Arkasında bir şey araştırmak gereksizdir. Bugün bana çok soruluyor 'Başkan adayı kim olur, Fırat Bey olacak mı' diye. Aday olmasının önünde bir engel yok ama konumuz bu olmamalı. Biz yasal hakkımızı kullandık ve hukuken olması gereken oldu. Bugün bu konu tartışılabilir ama kısa bir süre sonra bunun kulübün menfaatine olduğu net bir şekilde görülecektir. Bazı grupların aleyhine olan durumun sanki kulüp ve camia aleyhineymiş gibi servis edilmesi doğru değildir. Nihayette kazananın Galatasaray olacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.


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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstinaf, Galatasaray Kulübü'nün seçiminin durdurulmasına karar verdi - Son Dakika


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