Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı

01.03.2022 17:02
Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı

Son dakika gelişmesine göre Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcusu Fidan Ögel, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Açık Kupası müsabakalarında Avrupa Kupası 3'üncüsü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcusu Fidan Ögel, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Açık Kupası müsabakalarında Avrupa Kupası 3'üncüsü oldu.

Dünya Judo Federasyonu'nun (IJF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Açık Kupası Müsabakaları Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildi. Müsabakalara 32 ülkeden 410 sporcu katılım gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcusu Fidan Ögel, 70 kiloda Polonyalı Kata Sobierajska'yı ipponla yenerek sıkletinin üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı. Milli Takımımızla bronz madalya kazanan Fidan Ögel, tüm kamuoyunu gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, sporcumuz Fidan Ögel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı
Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı
Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı

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Büyükşehir Belediyespor, Varşova, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Judocu Fidan Ögel, Avrupa'da bronz madalya kazandı - Son Dakika


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