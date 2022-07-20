Son dakika haberi: Karşıyaka transfer yapmayacak - Son Dakika
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Son dakika haberi: Karşıyaka transfer yapmayacak

20.07.2022 12:20
Son dakika haberi: Karşıyaka transfer yapmayacak

Son dakika haber... TFF 3'üncü Lig'de 6 nokta takviye yapan Karşıyaka, transferde frene bastı.

TFF 3'üncü Lig'de 6 nokta takviye yapan Karşıyaka, transferde frene bastı. Geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyup golcü Emre Gemici, kanat Okan Baydemir, orta saha Onur Kolay, forvet arkası Kerem Pala ile Altınordu altyapısından genç orta saha Polat Abay ve genç kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağlayan yeşil-kırmızılılar şu an için başka takviye yapmayacak. Karşıyaka, kamp döneminde oynanacak hazırlık maçlarındaki ihtiyaca göre transfere karar verecek.

Çorum FK'dan bonservisiyle gelip antrenmanlara başlayan Kerem ve Enes'in transferini henüz resmi olarak açıklamayan İzmir temsilcisi cuma günü 12 günlüğüne Bolu'ya kampa gidecek.

EROL BAŞ, UNUTULMADIÖte yandan Karşıyaka'nın efsane takım kaptanı Erol Baş, vefatının 17'nci yılında Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Diker, efsane futbolculardan Ekrem Güçsav, Baş'ın ailesi ve sevenleri katıldı.


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Karşıyaka eleme yapacak Karşıyaka eleme yapacak
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Karşıyaka transfer yapmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Karşıyaka transfer yapmayacak - Son Dakika
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