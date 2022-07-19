Son dakika haberi... Kasımpaşa, Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kasımpaşa, Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı transfer etti

19.07.2022 16:27
Son dakika haberi... Kasımpaşa, Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı transfer etti

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, TFF 2. Lig temsilcisi Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, TFF 2. Lig temsilcisi Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcu da sağlık kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Yeni transferlerden 21 yaşındaki Erdem Çetinkaya santrfor, 19 yaşındaki Oğuzhan Efe Yılmaz ise orta sahada görev yapıyor.

YORUMLAR
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Altınordu ilk sınavda Kasımpaşa ile karşılaşıyor Altınordu ilk sınavda Kasımpaşa ile karşılaşıyor Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya oldu Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya oldu
Kaynak: AA

Ankaraspor, Efe Yılmaz, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Kasımpaşa, Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kasımpaşa, Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı transfer etti - Son Dakika
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