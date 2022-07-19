Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcu da sağlık kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA

Ankaraspor, Efe Yılmaz, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi... Kasımpaşa, Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.