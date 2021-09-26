Son dakika haberi: Kızılcabölükspor startta kaldı

Son dakika haberler: TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takıma daha önce 2 kez Play-Off oynatan teknik direktör Hasan Şermet'i yuvaya döndürüp sezona yepyeni bir kadroyla başlayan Kızılcabölükspor, dibe demir attı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takıma daha önce 2 kez Play-Off oynatan teknik direktör Hasan Şermet'i yuvaya döndürüp sezona yepyeni bir kadroyla başlayan Kızılcabölükspor, dibe demir attı. Ligde 52 Orduspor FK'ya da deplasmanda 2-1 yenilen Denizli temsilcisi, ilk 4 haftada 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle hanesine 1 puan yazdırabildi. Grubunda düşme hattında son sırada bulunan sarı-kırmızılı ekipte Hasan Şermet, Ordu deplasmanı sonrası hakemi eleştirip, "Hakemin taraflı tutumu skoru rakip lehine çevirdi" açıklamasını yaptı.



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