Son dakika haberi... Manisa FK davayı kazandı, açıklamayı Engin Anlı yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Manisa FK davayı kazandı, açıklamayı Engin Anlı yaptı

26.06.2022 12:24
Son dakika haberi... Manisa FK davayı kazandı, açıklamayı Engin Anlı yaptı

Son dakika haberler: SPOR Toto 1'inci Lig'deki Manisa temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'deki Manisaspor'un kulübe açtığı davayı kazandı.

SPOR Toto 1'inci Lig'deki Manisa temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'deki Manisaspor'un kulübe açtığı davayı kazandı. Başkan Vekili Engin Anlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamuoyu tarafından bilindiği üzere Manisaspor yönetimi, Manisaspor markasının taklit edildiği ve bunun üzerinden ticari kazanç elde edildiği iddiasıyla Manisa Futbol Kulübümüze tazminat davası açmıştı. Yaklaşık iki yıldır devam eden hukuki süreç cuma günkü duruşma ile son buldu ve beklenildiği gibi mahkeme taklit bulunmadığına hükmetti. Yani kamuoyu vicdanını yaralayan bu davayı Manisa FK kazandı" dedi.

"Biz bu dava ilk açıldığında tek bir yorum yapmış, 'KOMİK' demiştik" diyen Engin Anlı, "Zira Manisa FK'nın ne kimseyi taklit etme ne de bunun üzerinden ticari bir kazanç elde etme düşüncesi var. Ancak çok iyi biliyoruz ki bu dava Manisa FK çatısı altına giremeyenler, bu temiz isimden nemalanamayanlar tarafından rant kapısı olarak gördükleri kulübümüzün kapısının yüzlerine sertçe kapatılmasından ötürü açılmıştır. Bizim tek üzüldüğümüz nokta kendilerine çıkar elde edemeyince Manisa FK-Manisaspor düşmanlığı yaratıp bu zehiri şehire zerk etmeye çalışmalarıdır. Bu anlayışla ne yazık ki Manisapsor'u safiyene duygularla seven taraftarların o saf duygularını kendilerine kalkan olarak kullanmışlardır" ifadelerini kullandı.Manisa FK Başkan Vekili Anlı, açıklamasını, "Defalarca söylediğimiz gibi yinelemekte bir bahis görmüyorum, Manisa FK olarak ne kimsenin yerinde gözümüz var ne de art niyetli farklı planlarımız. Bizim tek amacımız Manisa şehrini en iyi şekilde temsil etmek ve Manisaspor'un şehrimize yaşattığı güzel duyguları, heyecanları tekrar yaşatmak. Bu vesileyle Manisalı futbolseverlere bir kez daha sesleniyorum. Taraftarıyla, STK'larıyla, OSB'siyle, üniversitesiyle, şehrin tüm dinamikleriyle gelin birlik olalım ve Manisamızı yeniden layık olduğu yerlere taşıyalım. Bu birlikteliği sağlarsak işte o zaman kimse bizim önümüzde duramaz. Çünkü, 'BİZ MANİSAYIZ" ifadeleriyle sonlandırdı.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Manisaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Manisa FK davayı kazandı, açıklamayı Engin Anlı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Manisa FK davayı kazandı, açıklamayı Engin Anlı yaptı - Son Dakika
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