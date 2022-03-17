Son dakika haberi: Murat İlbilgi: "2024 Olimpiyatlarında ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Murat İlbilgi: "2024 Olimpiyatlarında ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum"

17.03.2022 10:40
Son dakika haberi: Murat İlbilgi: "2024 Olimpiyatlarında ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum"

Son dakika haberler: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen Avrupa rekortmeni plak atıcı Murat İlbilgi, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası mücadelesinde altın madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen Avrupa rekortmeni plak atıcı Murat İlbilgi, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası mücadelesinde altın madalya kazandı. İbilgi, "İnşallah 2024 Olimpiyatlarında Paris'te ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. En büyük hedefim bu ve bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

8-19 Mart tarihleri arasında Güney Kıbrıs'ın Nicosia kentinde düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası Trap Karışık Takım kategorisinde ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Murat İlbilgi ve Rümeysa Pelin Kaya altın madalyanın sahibi oldu. Antrenörleri Ali Emre Güray öncülüğünde mücadele eden milli takım sporcuları Murat İlbilgi ve Rümeysa Pelin Kaya, karma takımda en iyi neticeyi elde ederek kürsünün zirvesinde yer aldı. İkili, altın madalya maçında Avustralya'dan James Willett ve Laetisha Scanlan'ı mağlup etti.

"Hedefim, 2024 Paris'te ülkeme altın madalya kazandırmak"

Ödül töreninin ardından konuşan başarılı sporcu İlbilgi, "Öncelikle benden desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kağıtspor Kulübü Başkanımız Ali Yeşildal'a ve hocam Ali Emre Güray'a çok teşekkür ederim. Onların destekleri sayesinde bu günlere gelebildim. Gün geçtikçe gelişmeye ve başarılı olmaya devam ediyoruz. Hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz. İnşallah 2024 Olimpiyatlarında Paris'te ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. En büyük hedefim bu ve bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Murat İlbilgi: 2024 Olimpiyatlarında ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum
Son dakika haberi: Murat İlbilgi: 2024 Olimpiyatlarında ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum

YORUMLAR
500
Cephanelik değil, müze Cephanelik değil, müze Bilirkişi, 'Yüzde 51 intihar olabilir' deyince, şartlı tahliye edildi Bilirkişi, 'Yüzde 51 intihar olabilir' deyince, şartlı tahliye edildi Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti

Altın Madalya, Güney Kıbrıs, Kağıtspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Murat İlbilgi: '2024 Olimpiyatlarında ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum' - Son Dakika


Son Dakika
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:41 Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:01:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Murat İlbilgi: "2024 Olimpiyatlarında ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement