Mustafa Gürsel: "Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık" - Son Dakika
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Mustafa Gürsel: "Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık"

05.03.2022 21:56

- Mustafa Gürsel: "Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık" Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ankaragücü yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık" dedi.

- Mustafa Gürsel: "Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık"

ANKARA - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ankaragücü yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, sahada istediklerini yapamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Maçın genel olarak topa sahip olan tarafı bizdik. İlk yarı bir iki tane net pozisyon yakaladık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazımdı. Biz değerlendiremedik, Ankaragücü 2. yarı bulduğu pozisyonlar ile golü de buldu. Bundan sonraki süreçte tüm ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ve bütün pozisyonları denedik ama aradığımız gölü bulamadık. Lig devam ediyor önümüzde daha 9 maç var. Biz yine hafta hafta bakıp elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Çocuklar da bugün ellerinden gelenleri yaptı ama olmadı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız, en iyi şekilde hazırlanıp sahaya istediklerimizi yansıtıp istediğimiz skorları almak istiyoruz."

Mustafa Gürsel: Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık
Mustafa Gürsel: Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık
Mustafa Gürsel: Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık

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Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, Ankaragücü, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: 'Ofansif oyunumuzu sahaya sürdük ama aradığımız gölü bulamadık' - Son Dakika


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