Şenol Fidan: "Maçı, son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum" - Son Dakika
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Şenol Fidan: "Maçı, son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum"

26.02.2022 16:19

- Şenol Fidan: "Maçı, son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum" Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti ardından konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, "Temaslı oyunda rakipten iki oyuncunun sarı kart görmesi lazımdı.

- Şenol Fidan: "Maçı, son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti ardından konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, "Temaslı oyunda rakipten iki oyuncunun sarı kart görmesi lazımdı. Hakem bunları pas geçince rakip daha da yükseldi. Maçı en son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Tuzlaspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Fidan, "Zaman zaman yaptığımız pas hataları istediğimiz oyunu oynamaya izin vermedi. Hakem arkadaşın da göstermiş olduğu müsemma da var. Temaslı oyunda rakipten iki oyuncunun sarı kart görmesi lazımdı. Hakem bunları pas geçince rakip daha da yükseldi. Maçı en son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum. Yenilgi tabi ki üzüntü oluşturdu. Önümüze eksik bir Boluspor maçı var. O maçı kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Fidan: Maçı, son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum
Şenol Fidan: Maçı, son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum
Şenol Fidan: Maçı, son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum

YORUMLAR
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Taner Taşkın: 'Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz' Taner Taşkın: 'Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz' TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0 TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0

KEÇİÖRENGÜCÜ, Şenol Fidan, Tuzlaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Fidan: 'Maçı, son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum' - Son Dakika


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