Başkan İloğlu, güçlerine güç kattıklarını ifade ederek ligin bundan sonraki kısmı için galibiyet serilerine başlayacaklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberi | Talasgücü Belediyespor 3 transfer yaptı - Son Dakika

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