Son dakika haberi | Talasgücü Belediyespor 3 transfer yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Talasgücü Belediyespor 3 transfer yaptı

20.10.2022 10:38
Son dakika haberi | Talasgücü Belediyespor 3 transfer yaptı

Son dakika spor haberi: Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, transferin son gününde kadrosuna 3 futbolcu kattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediye spor, transferin son gününde kadrosuna 3 futbolcu kattı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, transferin son gününde kadrosuna 3 yeni isim kattı. Sarı lacivertliler, 1 stoper, 2 orta saha oyuncusu transfer etti. Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, Bağcılar spor kulübünden 1991 doğumlu stoper mevkiinde oynayan Ahmet Şahbaz'ı, Alaçatıspor'dan 1997 doğumlu orta saha oyuncusu Bahtiyar Dolma'yı, Edirnespor'dan 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi'yi transfer ettiklerini söyledi.

Başkan İloğlu, güçlerine güç kattıklarını ifade ederek ligin bundan sonraki kısmı için galibiyet serilerine başlayacaklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Talasgücü Belediyespor 3 transfer yaptı - Son Dakika

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