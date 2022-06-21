Son dakika haberi: Talasgücü Belediyesspor 2 transfer yaptı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, kadrosuna iki futbolcu kattı.

Yeni sezonda Antrenör Halil Aslan ile yola devam kararı alan Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli takım, kadrosuna 1 kaleci, 1 orta saha futbolcusu kattı. Talasgücü Belediyespor, kaleci Çağrı Tanrıbilir ve Bedirhan Danışmaz ile mukavele yaptı.

Talasgücü Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Gerede 1970spor ile başarılı bir sezon geçiren genç Orta saha oyuncusu Bedirhan Danışmaz ve geçen sezon Kayseri EMAR FK takımında forma giyen Kayserimizin yetiştirdiği ve profesyonel liglerde sergilediği performans ile adından söz ettiren kaleci Çağrı Can Tanrıbilir ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncularımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ