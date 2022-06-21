Son dakika haberi: Talasgücü Belediyesspor 2 transfer yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Talasgücü Belediyesspor 2 transfer yaptı

21.06.2022 08:41
Son dakika haberi: Talasgücü Belediyesspor 2 transfer yaptı

Son dakika spor haberi... Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, kadrosuna iki futbolcu kattı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, kadrosuna iki futbolcu kattı.

Yeni sezonda Antrenör Halil Aslan ile yola devam kararı alan Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli takım, kadrosuna 1 kaleci, 1 orta saha futbolcusu kattı. Talasgücü Belediyespor, kaleci Çağrı Tanrıbilir ve Bedirhan Danışmaz ile mukavele yaptı.

Talasgücü Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Gerede 1970spor ile başarılı bir sezon geçiren genç Orta saha oyuncusu Bedirhan Danışmaz ve geçen sezon Kayseri EMAR FK takımında forma giyen Kayserimizin yetiştirdiği ve profesyonel liglerde sergilediği performans ile adından söz ettiren kaleci Çağrı Can Tanrıbilir ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncularımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3 Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3 Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 Belsinspor: 2 Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 Belsinspor: 2
Kaynak: İHA

Halil Aslan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Talasgücü Belediyesspor 2 transfer yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Talasgücü Belediyesspor 2 transfer yaptı - Son Dakika
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