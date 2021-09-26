Son dakika haberi... TJK Kupası'nı jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı Powerman kazandı

Son dakika spor haberine göre Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Kupası'nda jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Powerman" isimli safkan birinci oldu.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Kupası'nda jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Powerman" isimli safkan birinci oldu. Veliefendi Hipodromunda gerçekleştirilen yarışa 3 ve üstü yaşlı safkan İngiliz atları katıldı. 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleştirilen yarışta Hasan Hüseyin Temel'in sahibi olduğu ve jokey Akın Sözen'in bindiği "Powerman" ilk sırada yer aldı. Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakay'nın jokeyliğini yaptığı "Megaloman" elde ederken, Özcan Yıldırım'ın bindiği "Zafer Ateşi" üçüncü oldu.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" sözlerinden sonra ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın

Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı

Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti