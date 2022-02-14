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Son dakika haberi... Tour of Antalya sona erdi, Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporcuları tebrik etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Tour of Antalya sona erdi, Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporcuları tebrik etti

14.02.2022 00:58
Son dakika haberi... Tour of Antalya sona erdi, Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporcuları tebrik etti

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tour of Antalya'nın ödül törenine katılarak dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tour of Antalya'nın ödül törenine katılarak dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tour of Antalya sona erdi. Perşembe günü 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katıldığı 4'üncü Tour Of Antalya bisiklet yarışının son gün koşulan 162.1 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Alpecin Fenix takımından Jakup Marek Mareczko 3 saat 40 dakika 22 saniye ile kazandı ve en iyi sprinter mayosu olan Touristica'nın sponsorluğundaki sarı mayonun da sahibi oldu. Genel Ferdi Klasmanda birinciliği kazanan Uno-x takımından Jacub Madsen ise 2022 Tour Of Antalya'yı şampiyonlukla tamamladı. Etkinliğin son gününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşüne Katılarak, pedal bastı.

Corendon'un sponsorluğundaki prim kapısını Bardiani takımından Alessandro Tonelli geçti. İkinciliği Human Powered Healts takımından Peter Kyle Murphy, üçüncülüğü de Abloc CT takımından Meindert Weulink elde etti. Bu sonuçlardan sonra peloton'un içinde gelen Felbermayr Sımplon Wels takımının sporcusu Danıel Turek iki puan alınca Corendon Airlınes Sponsorluğundaki Turuncu mayonun bu yılki sahibi oldu. Kapı geçildikten sonra üçlü kaçış grubu ile peloton arasında zaman farkı 2 dakika 25 saniyeye çıktı.

Sprint Primi Weulınk'in

Etabın 46.9'uncu kilometresinde Sprint Prim kapısı geçildi. Touristica'nın sponsorluğundaki Sarı Mayonun sonucunu belirleyecek kapıyı Abloc CT'den Meindert Weulink geçti. İkinciliği Human Powered Health takımından Peter Kyle Murphy, üçüncülüğü de Bardiani takımından Alessandro Tonelli elde etti. Yeni zaman farkı da 2 dakika 55 saniyeye çıktı.

İklim değişikliği kapısını Scott Gecti ve formanın sahibi oldu

125.9'uncu kilometre etabın son prim kapısı olan İklim Değişikliği farkındalığı kapısı geçildi. Fraport TAV Antalya'nın sponsorluğundaki yeşil mayonun kesin sahibi de belli oldu. Wiv Sungod Takımı'nda Jakub Scott çizgiyi birinci geçti.

Yarışmada derece elde eden sporcular için Cumhuriyet Meydanında ödül töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı. Bakan Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Organizasyonda "İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü" temalı tur kapsamında kendisinin de 2,5 kilometrelik bir etapta pedal çevirdiğini aktaran Kasapoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de yeni temalarla bu anlamlı organizasyon, hem hassasiyetini ortaya koymaya hem de yeni başarılara doğru yürümeye devam edecek" dedi.

Ödül töreni sporcular ile çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında sona erdi. - ANTALYA

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Mehmet Kasapoğlu, Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Tour of Antalya sona erdi, Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporcuları tebrik etti - Son Dakika Spor


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