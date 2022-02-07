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Son dakika haberi... Trabzonspor Emrehan Gedikli transferini açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Trabzonspor Emrehan Gedikli transferini açıkladı

07.02.2022 20:33
Son dakika haberi... Trabzonspor Emrehan Gedikli transferini açıkladı

Son dakika haber: Trabzonspor, Bayer Leverkusen kulübünde oynayan 18 yaşındaki gurbetçi oyuncu Emrehan Gedikli transferini açıkladı.

Trabzonspor, Bayer Leverkusen kulübünde oynayan 18 yaşındaki gurbetçi oyuncu Emrehan Gedikli transferini açıkladı. Dün gece kente gelen genç oyuncu sağlık kontrolünün ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor Kulübü'nden Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, genç oyuncunun transferi için anlaşmaya varılan Bayer Leveskusen kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 2 taksit halinde 800 bin Euro ödenecek.

4 buçuk yıllık anlaşma sağlanan Emrehan Gedikli'ye 2021-2022 futbol sezonunun ikinci yarısı için 2 milyon TL, 2022-23 sezonu için 4.5 milyon TL, 2023-24 sezonu için 5 milyon TL, 2024-25 sezonu için 5.5 milyon TL, 2025-26 sezonu için ise 6 milyon TL ücret ödeyecek. Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Emrehan Gedikli'ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılacak.


Son dakika haberi... Trabzonspor Emrehan Gedikli transferini açıkladı
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Trabzonspor, Leverkusen, Gurbetçi, Bayer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Trabzonspor Emrehan Gedikli transferini açıkladı - Son Dakika Spor


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