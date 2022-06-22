Son dakika haberleri! Altınordu'ya Burak transferinde rakip çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Altınordu'ya Burak transferinde rakip çıktı

22.06.2022 10:59
Son dakika haberleri! Altınordu'ya Burak transferinde rakip çıktı

Son dakika haberi: SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun dış transferde temas halinde olduğu Burak Altıparmak'la iki kulübün daha ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun dış transferde temas halinde olduğu Burak Altıparmak'la iki kulübün daha ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Bursaspor'a veda eden 31 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusuna ligin yüksek bütçeli ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ve Eyüpspor'un teklif sunduğu belirtildi.

Bir an önce transferi bitirmek isteyen İzmir temsilcisi, Burak'a iki kulübün daha yüksek teklifler sunması üzerine beklemeye geçti. Manisa FK'nın oyuncuyla anlaşmaya daha yakın olduğu öğrenildi. İskelet kadrosunu koruyup dış transferde şimdiye kadar sadece Akhisarspor'dan golcü Bertuğ'u renklerine bağlayan kırmızı-lacivertliler, tecrübeli oyuncuyu ikna edemezse alternatif isim arayışına geçecek.

KAMP BOLU YA DA ERZURUM'DA

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlayacak Altınordu, iki etap şeklinde yapacağı 14 günlük çalışmanın ardından kampa girecek. İzmir ekibi üçüncü etap çalışmalarını Bolu ya da Erzurum'da kampa girerek gerçekleştirmeyi planlıyor. Kırmızı-lacivertliler kamp döneminde en az 3 hazırlık maçı oynayıp, yeni sezon çalışmalarını tamamlayacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Burak Altıparmak, Altınordu, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Altınordu'ya Burak transferinde rakip çıktı - Son Dakika

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