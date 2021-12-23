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Son dakika haberleri... Amatörde transfer bir hafta erken başlayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Amatörde transfer bir hafta erken başlayacak

23.12.2021 10:52
Son dakika haberleri... Amatörde transfer bir hafta erken başlayacak

Son dakika haberi... 2021-2022 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde, 2. Transfer döneminin başlangıcı 24 Ocak'tan 17 Ocak tarihine alındı.

2021-2022 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde, 2. Transfer döneminin başlangıcı 24 Ocak'tan 17 Ocak tarihine alındı. Bitiş ise sabit kalarak 04 Mart olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından TFF Bölge Müdürlükleri, ASKF Başkanlıkları ve Futbol İltemsilciliklerine gönderilen yazıda daha önce 24 Ocak olarak açıklanan 2.Transfer ve Tescil Döneminin bir hafta erkene alındığı duyuruldu. İllere gönderilen ilgili yazıda, "2021-2022 Sezonu yerel amatör futbol müsabakalarının pandemi şartlarına göre oynatılması kararı üzerine, gençler kategorisi liglerinin gecikmeli başlatılması nedeniyle, kulüplerden gelen ısrarlı taleplerde göz önüne alınarak 24 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan 2.Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlangıç tarihi bir hafta öne çekilerek 17 Ocak 2022 tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştır. Transfer döneminin bitiş tarihi daha önce açıklandığı gibi 04 Mart 2022 tarihinde olacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Amatörde transfer bir hafta erken başlayacak

Transfer, Futbol, Mart, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Amatörde transfer bir hafta erken başlayacak - Son Dakika Spor


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