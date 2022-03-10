THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

10.03.2022 14:35
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hentbola dair bilgi alışverişinin yapıldığı görüşmenin ardından THF Başkanı Uğur Kılıç, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu ve milli sporcuların imzaladığı milli takım forması ile hentbol topunu takdim etti. - İSTANBUL

THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

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Türkiye Hentbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Uğur Kılıç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor THF Yönetim Kurulu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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