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Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans

08.02.2022 21:37
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans

Bir son dakika haberine göre Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel sürüş eğitimi gerçekleştirdi.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel sürüş eğitimi gerçekleştirdi. Çıldır Gölü üzerinde son 7 yıldır gerçekleştirilen organizasyonda BOM'un şampiyon sürücüleri, katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşattı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen organizasyon ile BOM Akademi eğitmenleri, katılımcılara güvenli sürüş eğitimi verdi. BMW ve MINI otomobiller ile yapılan buz sürüşü ve Kısır Dağı'nda Land Rover Defender araçlar ile gerçekleştirilen Land Rover Experience off-road kar sürüşü adrenalin ve keyif dolu anlara sahne oldu.

Buz kalınlığının günlük olarak elektronik cihazlarla ölçüldüğü 3 farklı pistte katılımcılar, lüks otomobillerin yüksek teknolojilerini limitlerine kadar zorlarken, lastik, frenleme, vites ve şerit değiştirme, sürüş çizgisi, yol tutuş dinamikleri ve elektronik destek sistemlerinin işleyişi gibi konularda da eğitim aldı.

Türkiye'de tek olan parkurda gerçekleştirilen ve BOM'un şampiyon pilotları ile eğitmenlerinin yönetiminde verilen eğitime farklı bilgi ve tecrübe seviyesine sahip çok sayıda sürücü katıldı. Katılım şartı olarak ehliyet sahibi olmanın yeterli olduğu eğitim ile BOM'un şampiyon yarış pilotları, trafikte çok daha bilinçli sürücülerin yollara çıkmasına katkı sağladı.

BOM Motor Sporları Direktörü Ahmet Köseleci, "Çıldır gölü Kuzey yıldızı mevkiinde 3 tane eğitim istasyonu kurduk. İstasyonlardan bir tanesi tamamen eğitime yönelik, bir diğer istasyonumuz da virajlı bir parkur alanı. Başka bir istasyonumuz da drift, yani kayan otomobili kontrol etme parkuru. Burada katılımcılarımızı bir anlamda eğiterek, kış şartlarında otomobil kullanma yöntemlerini gösteriyoruz" dedi.

Sürüş eğitimlerine katılan, televizyon ve radyo programı yapımcısı ve yorumcusu Hakan Çelik, "Trafik güvenliği ve sürüş güvenliği son derece önemli konular. Özellikle böyle karda ve buzda ileri sürüş teknikleri ile insan kendi kapasitesini gördüğü zaman aracı da daha iyi tanıyorsunuz. Otomobille neler yapabileceğinizi veya neler yapamayacağınızı görebiliyorsunuz. Gerçek trafik şartları bir macera değil, çok aklı başında ve çok sorumlu, dikkatli harekat etmek lazım. Fakat otomobiller özellikle elektronik destek teknolojileri ile o kadar iyi bir yere geldi ki mantık dışı hareketlerin anlık olarak gerçekten çok hızlı bir işlemcinin devreye girmesiyle aracın lastiklerinin dönüş açılarını, ivmelerini verilen enerji ve tepkimeleri kontrol ediyor. ve neredeyse sizin yerinize doğru bir sürüş biçimi ortaya koyuyor. Teknoloji çok iyi bir seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı. - ARDAHAN

Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans
Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans

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Borusan Otomotiv, Çıldır Gölü, Şampiyon, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde kar ve buz üstünde inanılmaz performans - Son Dakika Spor


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