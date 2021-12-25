Son dakika spor: Dilaver Mutlu: "Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi"

- Dilaver Mutlu: "Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi"

İZMİR - Bursaspor'a karşı kazanamadıklarını ancak kaybetmediklerini de ifade eden Menemenspor teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi bir şey" dedi.

Bursaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, müsabakanın çok zevkli geçtiğini söyledi.

Maçı her iki ekibin de kazanabileceğini ifade eden Mutlu, "İki taraf da pozisyonları buldu ama atamadık. Kazanamadığımız yerde, kaybetmemek de önemli. Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi bir şey. Salı günü Türkiye Kupasında Hatayspor maçını oynayıp eksik kalan kısımlarımızı devre arasında değerlendirmek istiyoruz" dedi.