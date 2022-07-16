Son dakika haberleri... Dursun Özbek: Transfer konusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Dursun Özbek: Transfer konusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz

16.07.2022 22:18
Son dakika haberleri... Dursun Özbek: Transfer konusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Teknik kadroyla beraber çalışıyoruz transfer konusunda.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Teknik kadroyla beraber çalışıyoruz transfer konusunda. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Özellikle ikinci yarı çok güzel oynadık. Oyuncularımı, hocamı, teknik kadroyu, herkesi tebrik ediyorum. Yunus da 1 gol 1 asist yaptı, onu da tebrik ediyorum. Aynı zamanda Avrupa'da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Transfer çalışmalarıyla ilgili ise Özbek, "Teknik kadroyla beraber çalışıyoruz transfer konusunda. Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Giden oyuncularımız olacak, gelen oyuncular olacak. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezona az kaldı. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Dursun Özbek: Transfer konusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz - Son Dakika

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