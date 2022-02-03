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Son dakika haberleri | Enes Yıldız, Brezilya'da milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Enes Yıldız, Brezilya'da milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı

03.02.2022 11:27
Son dakika haberleri | Enes Yıldız, Brezilya'da milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un dünya şampiyonu sporcusu Enes Yıldız, Brezilya'da yapılacak olan Deaflympics'te Milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un dünya şampiyonu sporcusu Enes Yıldız, Brezilya'da yapılacak olan Deaflympics'te Milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un dünya ve Avrupa şampiyonu sporcusu Enes Yıldız, Edirne'de 1-3 Şubat tarihlerinde yapılan İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Enes Yıldız, elde ettiği başarı ve Türkiye Şampiyonluğu ile judo branşında Brezilya'da yapılacak olan Deaflympics'te milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Enes Yıldız, Brezilya'da milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı
Son dakika haberleri | Enes Yıldız, Brezilya'da milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı

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Kağıtspor, Brezilya, Kocaeli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Enes Yıldız, Brezilya'da milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı - Son Dakika Spor


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