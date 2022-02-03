Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un dünya şampiyonu sporcusu Enes Yıldız, Brezilya'da yapılacak olan Deaflympics'te Milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un dünya ve Avrupa şampiyonu sporcusu Enes Yıldız, Edirne'de 1-3 Şubat tarihlerinde yapılan İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Enes Yıldız, elde ettiği başarı ve Türkiye Şampiyonluğu ile judo branşında Brezilya'da yapılacak olan Deaflympics'te milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı. - KOCAELİ