Son dakika haberleri | Genç Satranç Milli Takımı, Yunanistan'da 6 madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Genç Satranç Milli Takımı, Yunanistan'da 6 madalya kazandı

19.07.2022 12:24
Son dakika haberleri | Genç Satranç Milli Takımı, Yunanistan'da 6 madalya kazandı

Son dakika spor haberi... Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye, takım olarak 2 gümüş, bireyselde ise 3 altın ve bir bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye, takım olarak 2 gümüş, bireyselde ise 3 altın ve bir bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin 12 sporcuyla yarıştığı organizasyon, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlendi.

Dört kategoride takım turnuvası olarak düzenlenen organizasyonda toplam 53 ülke mücadele etti. Organizasyonda Türkiye 18 yaş altı kadınlarda ikinci olurken, 12 yaş altı genelde ise şampiyonluğu paylaşarak ikinci oldu.

Bireyselde ise Demhat Zerey birinci masa üçüncüsü, Jülide Aysu Mutlu ikinci masa birincisi, Mert Can Seviğ üçüncü masa birincisi, Berk Madsman beşinci masa birincisi olmayı başardı.

"Milli takım havuzumuzu geniş tuttuk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası genç millilerin başarıdan başarıya koştuğunu belirtti.

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'ndan ülke şampiyonluğunun yanı sıra 16 madalyayla dönüldüğünü anımsatan Tulay, şunları kaydetti:

"Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda ise 6 madalya kazanma başarısını gösterdik. Avrupa Genç Takımlarda dereceye giren millilerimizi ve ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Milli takım havuzumuzu geniş tuttuk. 7 yaşından itibaren gelecek vadeden sporcularımızla yakından ilgilendik. Son yıllarda bireysel ve takım olarak aldığımız başarılar Türkiye'nin satrançta yakın gelecekte dünyada çok daha ön plana çıkacağını gösteriyor."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Genç Satranç Milli Takımı, Yunanistan'da 6 madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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