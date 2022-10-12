Hatayspor: Transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Atakaş Hatayspor, Pablo Santos'un alacağından dolayı kulübe transfer yasağı cezası geldiği iddialarını yalanladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pablo Santos'un 30 bin Euro alacağının ödemediği için kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası geldiği iddiaları hakkında açıklama yaptı. Yasal sürecin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."