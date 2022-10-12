Hatayspor: Transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor: Transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

12.10.2022 16:26
Hatayspor: Transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Atakaş Hatayspor, Pablo Santos'un alacağından dolayı kulübe transfer yasağı cezası geldiği iddialarını yalanladı.

Atakaş Hatayspor, Pablo Santos'un alacağından dolayı kulübe transfer yasağı cezası geldiği iddialarını yalanladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pablo Santos'un 30 bin Euro alacağının ödemediği için kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası geldiği iddiaları hakkında açıklama yaptı. Yasal sürecin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."


YORUMLAR
500
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti Son dakika spor: Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı Son dakika spor: Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı
Kaynak: DHA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor: Transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:19:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor: Transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement