Öte yandan, bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ı da kazanan Polonyalı Swiatek, sezonun 64. maç galibiyetine ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri... Kadınlar tenisinin dünya bir numarası Swiatek, San Diego Açık'ı kazandı - Son Dakika

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