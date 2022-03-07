Son dakika haberleri... Kahramankazan'da hedef BAL Ligi - Son Dakika

Süper Amatör Ligi 3. sırada tamamlayan Kahramankazan Belediyespor, Play-Off maçlarına katılmaya hak kazandı.

Kahramankazan Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sezonun son maçında Yenimahalle Belediyespor'u mağlup ederek, ligi 3. sırada tamamlayan Kahramankazan Belediyespor, BAL Lig'ine yükselmek için play-off maçlarına katılmaya hak kazandı.

Muzaffer Gültekin Süper Amatör Ligi B grubunda mücadele eden Kahramankazan Belediyesyor, zorlu bir sezonun ardından ligi 33 puan toplayarak 3. sırada tamamladı. Kahramankazan Belediyespor, sezonun son maçında ise güçlü rakibi Yenimahalle Belediyespor'u ağırladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Kahramankazan Belediyespor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da karşılaşmayı taraftarlarla birlikte tribünden takip etti, futbolcular ve taraftarlar karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Kahramankazan Belediyesyor bu sonuca göre, BAL Lig'ine yükselmek için play-off maçlarına katılmaya hak kazandı. Süper Amatör Ligi A ve B gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar, BAL Ligi'ne yükselmek için aralarında Play-Off karşılaşmaları oynayacak.

Başkan Oğuz, ilçelerine bu gururu yaşatan futbolcu ve teknik heyeti tebrik ettiğini belirterek, oynayacakları Play-Off karşılaşmaları için başarılar diledi. Başkan Oğuz, "Sezon başında BAL Lig'ine yükselmeyi hedef olarak belirledik. Sezon boyunca aldığımız sonuçlar neticesinde Play-Off maçlarına katılma hakkını kazandık. Takım olarak özverili şekilde çalışan oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA