Son dakika haberleri! Köln Teknik Direktkörü Baumgart: Salih'e milli takım kararı için zaman verilmeli - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Köln Teknik Direktkörü Baumgart: Salih'e milli takım kararı için zaman verilmeli

21.03.2022 15:17
Son dakika haberleri! Köln Teknik Direktkörü Baumgart: Salih'e milli takım kararı için zaman verilmeli

Son dakika gelişmesine göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Salih Özcan'ın milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağı merakla bekleniyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Salih Özcan'ın milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağı merakla bekleniyor.

Bu sezon Köln formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Salih Özcan için Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Almanya Milli Takımı devreye girdi. İki ülkeden birini seçmesi beklenen genç futbolcunun tercihi merakla bekleniyor.

Öte yandan gurbetçi futbolcuya Almanya Milli Takımı resmi teklif götürdü. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick de daha önce Salih Özcan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salih Özcan geçen yıl Avrupa şampiyonu olan Almanya U21 takımındaydı. Salih, A Milli olma potansiyeline de sahip bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.KÖLN TEKNİK DİREKTKÖRÜ BAUMGART: KARAR İÇİN ZAMAN VERİLMELİGurbetçi oyuncunun Köln'de antrenörlüğünü yapan Steffen Baumgart da Salih Özcan'a seçim konusunda zaman verilmesi gerektiğini söyledi. Baumgart, "Salih'in vermesi gereken bir karar var. Almanya'da mı yoksa Türkiye'de mi oynayacağına dair bir tartışma olduğunu biliyoruz. Ona karar vermesi için zaman verilmeli" şeklinde konuştu.SALİH ÖZCAN: PERFORMANSIMA ODAKLANMAM GEREKTİĞİNE KARAR VERDİKSalih Özcan ise konuyla ilgili, "Hangi milli takım için oynayacağıma dair konuştuk. Ancak son olarak performansıma odaklanmam gerektiğine karar verdik" dedi.SALİH ÖZCAN'IN PERFORMANSISalih Özcan, bu sezon Bundesliga'da düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı. Güçlü fiziğiyle ön plana çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 25 maçta görev aldı. Salih Özcan bu maçlarda 2 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi.STEFAN KUNTZ DEVREDE2021 yılında Avrupa U21 Şampiyonası'nda şampiyon olan Almanya'nın önemli isimlerinden olan Salih Özcan için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un devreye girdiği öğrenildi. Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğünü üstlendiği U21 takımıyla şampiyonluk yaşayan Salih Özcan'ın da Kuntz'un milli takımın başında olmasının milli takım tercihinde etkili olması bekleniyor.U15'TEN İTİBAREN ALMANYA

Salih Özcan, alt kategorilerde şu ana kadar Almanya adına görev aldı. 24 yaşındaki orta saha; U15, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 Milli Takımları'nda Almanya formasını terletti.


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Lider Bayern Münih sahasında Union Berlin'i 4-0 yendi Lider Bayern Münih sahasında Union Berlin'i 4-0 yendi

Salih Özcan, Milli Takım, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Köln Teknik Direktkörü Baumgart: Salih'e milli takım kararı için zaman verilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Köln Teknik Direktkörü Baumgart: Salih'e milli takım kararı için zaman verilmeli - Son Dakika
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