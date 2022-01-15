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Son dakika haberleri... Konyaaltı evinde kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Konyaaltı evinde kazandı

15.01.2022 15:32
Son dakika haberleri... Konyaaltı evinde kazandı

Son dakika spor haberi... Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, evinde konuk ettiği EGO Spor'u 35-34'lük skorla mağlup ederek erteleme maçlarının ilkinden galip ayrıldı.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, evinde konuk ettiği EGO Spor'u 35-34'lük skorla mağlup ederek erteleme maçlarının ilkinden galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Konyaaltı Belediyespor, ilk yarıda ertelenen iki maçından ilkinde EGO Spor takımını konuk etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını 15-16 geride kapatan Mavi Kelebekler, ikinci yarıya daha iyi savunma yaparak başladı. İlerleyen dakikalarda oyun üstünlüğünü ele geçiren Konyaaltı, Edanur ve Monica'nın peş peşe kaydettiği gollerle öne geçti ve son saniyeye kadar skor üstünlüğünü sürdürdü. Maç sonunda tribünlere giderek taraftarları selamlayan Mavi Kelebekler'in sevincine, maçı başından sonuna kadar takip eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve kulüp yöneticileri de alkışlarıyla ortak oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, iki takımın da çok iyi bir mücadele örneği göstererek salonun dolduran taraftarlara çok güzel bir maç izlettiklerini söyledi. Esen, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Maçın sonuna kadar çok keyifli bir maç izledik. Böylesine bir maçta kazananın bizim takımımızın olması da ayrıca keyifli. İnşallah Salı günü Üsküdar maçından da galip ayrılarak üst sıralarda mücadelemize devam ederiz. Ayrıca, bugün salonu dolduran hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık" dedi.

Antrenör Birol Ünsal ise, çok zor bir maç olduğunu, özellikle savunmada maçın büyük bölümünde istedikleri gibi bir oyun sergileyemediklerini söyledi. Ünsal, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum, maçı bizden daha çok istediler. Bizden daha istekliydiler ama ikinci yarı savunma oyunumuzu biraz düzeltince maçı kazandık. Önemli olan aslında kötü oynadığımız zaman da kazanabilmek. Bugün bunu yaptık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Konyaaltı evinde kazandı
Son dakika haberleri... Konyaaltı evinde kazandı
Son dakika haberleri... Konyaaltı evinde kazandı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Konyaaltı evinde kazandı - Son Dakika Spor


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