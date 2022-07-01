Son dakika haberleri! Milli judocu Mihael Zgank, altın madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Milli judocu Mihael Zgank, altın madalya kazandı

01.07.2022 18:26
Son dakika haberleri! Milli judocu Mihael Zgank, altın madalya kazandı

Son dakika haberler... Milli judocu Mihael Zgank, 19'uncu Akdeniz Oyunları 90 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli judocu Mihael Zgank, 19'uncu Akdeniz Oyunları 90 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda erkekler 90 kiloda milli judocu Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i mağlup ederek altın madalya kazandı.


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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 90 kiloda temsil eden judoka Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i yenerek altın... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 90 kiloda temsil eden judoka Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i yenerek altın...
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Milli judocu Mihael Zgank, altın madalya kazandı - Son Dakika

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