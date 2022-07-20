Son dakika haberleri: Muğlaspor dış transferde şov yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Muğlaspor dış transferde şov yaptı

20.07.2022 14:43
Son dakika haberleri: Muğlaspor dış transferde şov yaptı

Son dakika spor haberi: Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, dış transfer çalışmalarında önemli isimleri kadrosuna dahil etti.

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, dış transfer çalışmalarında önemli isimleri kadrosuna dahil etti.

Geçtiğimiz sezonun gol kralı Ercan Kuruçay'ı transfer ederek büyük ses getiren yeşil-beyazlılar, kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirdi. Muğlaspor dış transfer çalışmalarında kaleye Ali Tokat'ı savunmaya Fatih Gültekin ile Oğulsen Sarı'yı transfer ederken, orta saha oyuncuları Onur Ersoy, Furkan Zengin, Mustafa Yılmaz, Tuna Kumru ve Serhat Siyahtaş'ı renklerine bağladı. Muğlaspor, sol bek Tolga Şahin ve Adnan Erdem'in yanı sıra forvete ise Ercan Kuruçay ve Sergen Şakirler'i transfer etti.

Dış transferde 12 isme imza attıran yeşil-beyazlıların transfer çalışmalarının sürdüğü ve önümüzdeki günlerde anlaştıkları isimleri açıklayacakları öğrenildi. Muğlaspor iç transferde ise defans Samet Emre Temel, sağ bek Tahsin Kul, orta saha oyuncuları Fatih Çelebi, Serkan Demirezen, Serhan Aksoy ve Buğrahan Yılmaz ile sözleşme yeniledi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Muğlaspor dış transferde şov yaptı - Son Dakika

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