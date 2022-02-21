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Son dakika haberleri! Mustafa Gürsel: "Bundan sonra her maç çok önemli" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mustafa Gürsel: "Bundan sonra her maç çok önemli"

21.02.2022 22:53
Son dakika haberleri! Mustafa Gürsel: "Bundan sonra her maç çok önemli"

Edinilen son dakika haberine göre Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, deplasmanda aldıkları Altınordu galibiyeti ile ilgili alınan 3 puan için mutlu olduklarını söyleyerek, bundan sonra her maçın çok önemli olduğunu söyledi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, deplasmanda aldıkları Altınordu galibiyeti ile ilgili alınan 3 puan için mutlu olduklarını söyleyerek, bundan sonra her maçın çok önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında, Bandırmaspor Altınordu deplasmanında rakibini 2-0 ile geçti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu. Gürsel, "Maçtan önce baktığınızda iki takım için de zor bir maçtı ve iki takımın da hedefleri var. Altınordu son 6 haftadır kazanamıyordu ve bu kendi sahalarında oynadıkları maçta, kazanıp lige tutunma açısından onlar için de önemli bir maçtı. Üst sıraları yakalamak için bizim için de çok önemli bir maçtı. Geçen hafta kendi sahamızda berabere kaldığımız bir maçtan sonra geldik. Maçı aslında ilk yarıdan koparmamız, almamız gerekiyordu. Direkten dönen toplarımız ve önemli gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarı maçı koparamadık. Bu sene biraz başımıza geliyor bu. İkinci yarı Altınordu da pozisyon buldu. Haftalar geçtikçe mücadeleler zorlaşıyor. Onlar da ikinci yarıda yüzde yüzlük bir gol kaçırdılar; o da bizim şansımız diyelim. Uzatmalarda da bulduğumuz golle maçı 2-0 kazandık. Çok ihtiyacımız vardı bu 3 puana ve kazandığımız için mutluyuz. Ligin üst sıraları için işler biraz daha karıştı diyebiliriz. Bundan sonra her maç çok önemli. Burada kazandığmız için mutluyuz. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, bugün çok iyi bir mücadele verdiler. Çok iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. İnşallah bu oyunumuzu önümüzdeki haftalara da taşıyıp aynı şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

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Son dakika haberleri! Mustafa Gürsel: 'Bundan sonra her maç çok önemli' Son dakika haberleri! Mustafa Gürsel: "Bundan sonra her maç çok önemli" Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Bandırmaspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Bandırmaspor: 2

Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Mustafa Gürsel: 'Bundan sonra her maç çok önemli' - Son Dakika Spor


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