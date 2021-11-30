Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, Litvanyalı oyuncusu Jonas Valanciunas'ın kariyer rekoru kırdığı maçta Los Angeles Clippers'ı 123-104 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Pelicans, deplasmanda Clippers'ı 19 sayı farkla yenerek sezonun 6. galibiyetini aldı.

Pelicans'ta Valanciunas, 29'u ilk yarıda olmak üzere karşılaşmayı 39 sayı ve 15 ribaunt ile tamamlayarak kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Brandon Ingram 27 sayı ve 7 ribaunt, Herbert Jones 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 10. yenilgisini yaşayan Clippers'ta Paul George 27, Reggie Jackson 19, Serge Ibaka 13, Eric Bledsoe 10 sayıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.

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Philadelphia Sixers, Seth Curry'nin 24 sayı, Tobias Harris'in 17 sayı ve 9 ribaunt, Joel Embiid'in 16 sayı ve 13 ribauntluk performanslarının yardımıyla konuk ettiği Orlando Magic'i 101-96 yendi.

Bu sezon 11. kez kazanan Sixers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz, 16 dakika süre aldığı maçı 2 sayı, 3 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla tamamladı.

Houston Rockets ise ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 102-89 yendi. Ev sahibi ekipte forma giyen Alperen Şengün, 17 dakikada 4'er sayı ve ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Denver Nuggets'ın, deplasmanda Miami Heat'i 120-111'lik skorla geçtiği maçta, konuk ekipte 1 dakika 40 saniye süre alabilen Ömer Faruk Yurtseven ise 2 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 101-96

Miami Heat-Denver Nuggets: 111-120

Minnesota Timberwolves- Indiana Pacers: 100-98

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 102-89

Chicago Bulls- Charlotte Hornets: 133-119

San Antonio Spurs- Washington Wizards: 116-99

Dallas Mavericks- Cleveland Cavaliers: 96-114

Utah Jazz- Portland Trail Blazers: 129-107

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 104-123