Son dakika haberleri | Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

03.04.2022 16:19
Son dakika haberleri | Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

Son dakika haberine göre TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Pendik Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50 ve 60. dakikalarda Görkem Bitin ve 78. dakikada Onur Eriş'ten geldi. Eskişehirspor'un tek golünü ise 88. dakikada Berkay Köse kaydetti.

Eskişehirspor'da Metehan Toprak, 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle Pendikspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti... TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti... Akhisarspor'a 3 puan şart Akhisarspor'a 3 puan şart

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Pendikspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:25:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement